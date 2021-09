Apple et Tesla menacés par la Chine ?

(Boursier.com) — Le Californien de Cupertino Apple et celui de Palo Alto Tesla font face à des risques en matière d'approvisionnement, alors que des fournisseurs clés suspendent leur production dans certaines usines chinoises, indique le Nikkei, qui évoque les politiques plus restrictives de la Chine en matière de consommation d'énergie, politiques responsables de ces limitations de production. De nombreuses industries seraient affectées.

Selon l'article, des sociétés comme Eson Precision Engineering, Unimicron Technology et Concraft Holding ont annoncé ce week-end qu'elles avaient suspendu leur production pendant plusieurs jours, mais cherchent toutes à atténuer l'impact des arrêts par des dispositions alternatives. Eson Precision Engineering est une filiale de Foxconn et un fournisseur clé de pièces mécaniques pour Apple et Tesla. Unimicron Technology est un important fabricant de circuits imprimés et un fournisseur clé d'Apple, et Concraft Holding est un fournisseur de composants de haut-parleur pour iPhone.

Des personnes proches du dossier ont déclaré au journal que les installations de fabrication de Foxconn à Longhua, Guanlan, Taiyuan et Zhengzhou n'avaient pas encore été affectées par les restrictions d'alimentation électrique au dimanche 26 septembre. Par ailleurs, des sources proches du dossier ont déclaré au Nikkei que les principaux fournisseurs de services de packaging et de test de puces, tels que Chang Wah Technology, qui fournissent des sociétés telles qu'Intel, Nvidia, Qualcomm, NXP, Infineon et ASE Tech Holding, ont également reçu des avis de suspension de production concernant leurs installations dans le Jiangsu pendant plusieurs jours.