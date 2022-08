Apple et Simplon.co lance la première formation en alternance en France pour devenir développeur.euse iOS

(Boursier.com) — Parmi les métiers les plus recherchés dans le numérique, concepteur d'applications mobiles est devenu un incontournable. En France, Apple et Simplon, organisme de formation précurseur et expert sur les métiers de demain, ont lancé la première formation en alternance ouverte à tous sans obligation de diplôme pour apprendre à créer une appli de A à Z sur iPhone.

Ce nouveau programme, intitulé 'Advanced Apple Foundation Program', sera déployé en septembre 2022 dans les locaux de Simplon.co à Montreuil, un programme d'apprentissage conçu par des ingénieurs logiciel d'Apple et des experts en éducation.

Il s'agit de la première formation longue en France en partenariat avec Apple : 3 mois de formation intensive à Montreuil en septembre 2022 puis 18 mois en alternance, qui débuteront en janvier 2023.

Pour favoriser l'accès à l'emploi, ce parcours conduit à l'obtention d'un titre professionnel bac+3 Concepteur Développeur d'Applications (spécialisation iOS).

Elle accueillera une vingtaine d'apprenants par promotion. Les apprenants de la formation de développeur mobile iOS viennent d'horizons différents et, pour beaucoup, cette approche constitue un premier contact avec cet univers...