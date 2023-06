Apple et les sept Chinois

(Boursier.com) — Pas moins de sept entreprises chinoises aident à la conception du casque Vision Pro de réalité mixte d'Apple, selon le South China Morning Post. Citant une analyse du cabinet de conseil Wellsenn XR qui conclut que le coût des composants et des matériaux pour le Vision Pro serait de 1.590$, le SCMP rapporte que les fournisseurs d'Apple incluent Luxshare Precision Industry, Cowell E Holdings, Shenzhen Desay Battery Technology, Goertek, Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co, Shenzhen Everwin Precision Technology et Lingyi iTech Guangdong Co. Le SCMP ne précise pas quand l'analyse en question a été publiée. L'article ajoute qu'un rapport du Commercial Times citant les recherches de Morgan Stanley a répertorié d'autres fournisseurs, notamment Largan Precision Co, Genius Electronic Optical Co, GIS-KY, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics, LG Electronics et Sony Corp.

Apple a atteint avant-hier à Wall Street un nouveau plus haut historique, pour une capitalisation boursière de près de 2.900 milliards de dollars. Le titre avait mollement réagi pourtant le 5 juin lors de la keynote de la conférence de développeurs WWDC 2023, qui comprenait la présentation tant attendue du casque de réalité mixte Vision Pro. Les spécialistes pointaient le prix élevé du casque, à 3.499$, face aux produits rivaux beaucoup moins chers de Meta. Le fait qu'Apple ne prononce pas les mots magiques d'intelligence artificielle durant la keynote avait aussi bouleversé certains fans. Mais depuis, Apple se comporte très bien en bourse, soutenu par l'attrait des investisseurs pour les 'mégacaps' technologiques.

Apple surperforme toujours les marchés depuis le début de l'année, avec un gain de plus de 40% contre 36% pour le Nasdaq 100. Le dossier est perçu comme défensif, malgré des multiples de valorisation plutôt généreux d'un point de vue historique, avec un PER de l'ordre de 31 et un ratio capitalisation sur chiffre d'affaires de 7,5. Notons que le dossier représente désormais 7,5% de l'indice S&P 500.