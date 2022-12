Apple et Amazon reprendraient leur activité publicitaire sur Twitter

(Boursier.com) — Apple et Amazon entendraient reprendre une activité publicitaire normale sur le réseau social média Twitter désormais dirigé par Elon Musk. L'agence Reuters explique que le rachat de Twitter par Musk avait poussé les deux géants technologiques à prendre du recul, mais qu'ils envisageraient maintenant d'y revenir. Ces décisions interviendraient alors que Twitter aurait proposé des incitations exceptionnelles aux annonceurs pour relancer l'activité. Amazon, qui n'avait jamais arrêté les publicités sur Twitter, envisagerait un rythme de dépenses de 100 millions de dollars par an, selon un journaliste de Platformer News. Musk a pour sa part indiqué sur Twitter qu'Apple était le plus important annonceur sur la plateforme et avait "pleinement repris" les publicités.