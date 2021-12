Apple et Alphabet, un duopole dangereux ?

(Boursier.com) — La Competition and Markets Authority (CMA), autorité britannique de la concurrence et des marchés, a estimé qu'Apple et Google, filiale d'Alphabet, exerçaient une emprise sur la manière dont les consommateurs utilisent leur smartphone, ce qui annihilerait tout choix réel en matière d'écosystème. Le régulateur britannique a déclaré ce mardi que son rapport intermédiaire avait révélé qu'un duopole d'Apple Inc. et de Google (Alphabet) affectait la concurrence et le choix, et que les entreprises "exerçaient une emprise semblable à celle d'un vice" sur les appareils mobiles.

La CMA a déclaré que son rapport sur les écosystèmes mobiles suggérait que les utilisateurs étaient perdants en raison du contrôle des deux entreprises sur le marché. Elle avait lancé une enquête en juin sur des inquiétudes relatives au pouvoir d'Apple et de Google dans les systèmes d'exploitation, avec iOS et Android, ainsi que dans les magasins d'applications et les navigateurs Web.

L'organe de surveillance antitrust a déclaré qu'il craignait que ce contrôle ne conduise à moins de concurrence et à un choix significativement réduit pour les clients, ainsi qu'à des prix plus élevés. "Apple et Google ont développé une emprise sur la façon dont nous utilisons les téléphones portables et nous craignons que cela ne nuise à des millions de personnes à travers le Royaume-Uni", a déclaré Andrea Coscelli, directeur général de la CMA. Le régulateur a déclaré que la meilleure façon de s'attaquer au pouvoir de marché substantiel des entreprises était de passer par une entité de marché numérique une fois qu'elle aurait reçu ces pouvoirs du gouvernement.

Le rapport a également défini une série d'actions pour résoudre les problèmes, notamment en facilitant le changement d'écosystème pour les clients sans perdre de fonctionnalités ou de données et en facilitant l'installation d'applications via d'autres méthodes que les magasins d'applications par défaut.

La CMA consulte sur ses conclusions initiales et a déclaré qu'elle accueillerait des réponses d'ici le 7 février. Elle a déclaré qu'elle poursuivrait la deuxième moitié de son étude et s'attendait à publier un rapport final en juin.