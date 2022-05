Apple : épinglé par la CE

(Boursier.com) — La Commission européenne a annoncé ce lundi avoir informé le groupe Apple qu'elle estimait, à titre préliminaire, qu'il abusait de sa position dominante sur les marchés des portefeuilles mobiles sur les appareils iOS en l'accès à la technologie NFC permettant les paiements sans contact... Elle a toutefois précisé que l'envoi de cette "communication des griefs" ne préjugeait pas de l'issue de son enquête.

Rappelons que la firme à la pomme a enregistré sur le trimestre clos un bénéfice net de 25 milliards de dollars, soit 1,52 dollar par action, contre un bpa de 1,40$ un an plus tôt et un consensus de 1,42$. Le chiffre d'affaires a atteint 97,3 milliards de dollars, en hausse de 8,6% sur un an, et supérieur au consensus logé à 93,9 Mds$. Les ventes d'iPhone ont atteint 50,5 Mds$ (+5,6%), celles de Mac ont totalisé 10,44 Mds$ (+15%) et celles d'iPad 7,65 Mds$ (-2,1%). Les revenus tirés des services, une activité très lucrative pour Apple, ont bondi de 17% à 9,82 Mds$...