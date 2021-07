Apple entend produire 90 millions d'iPhone cette année

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple envisage de produire 90 millions d'iPhone cette année, indique Bloomberg, citant des personnes ayant connaissance de la question, selon lesquelles le groupe de Cupertino disposerait des fournisseurs nécessaires pour mener à bien cette augmentation de 20%. Ces chiffres suggèrent qu'Apple anticipe une demande additionnelle pour son premier lancement d'iPhone depuis le déploiement des vaccins contre le Covid-19. Néanmoins, une source précise que malgré cette requête allant jusqu'à 90 millions de smartphones, les chiffres réels pourraient être moins élevés de quelques millions. Une autre source croit savoir qu'Apple aurait renforcé ses commandes aux fournisseurs du fait des sanctions contre les téléphones Huawei.

Les sources de l'agence précisent également que l'année devrait être marquée par plus de nouveautés, avec des smartphones aux noms de code D16, D17, D63 et D64 qui pourraient être dévoilés en septembre avec la reprise de la chaîne d'approvisionnement. Au moins un des nouveaux iPhone disposerait d'un écran LPTO comparable à ceux des Apple Watch et augmentant la durée de vie de la batterie. Des améliorations sont aussi attendues du point de vue des processeurs et des caméras. Enfin, la pénurie de 'puces' ne devrait pas perturber la production, selon Bloomberg.