Apple en fâcheuse posture avant les fêtes ?

(Boursier.com) — Apple fléchit avant bourse à Wall Street, l'agence Bloomberg rapportant que les perturbations dans l'usine chinoise de Zhengzhou du sous-traitant taïwanais Foxconn pourraient amputer la production de l'iPhone Pro de près de six millions d'unités. The Telegraph se fait l'écho de la même rumeur ce jour, citant des "managers concernés". Environ un tiers de la capacité de production de l'iPhone 14 Pro aurait ainsi été perdue, alors que le personnel en colère protestait contre les restrictions sanitaires au sein de l'usine, a rapporté de son côté Reuters, citant une source ayant une connaissance directe des estimations. L'insatisfaction du personnel à l'égard des conditions de travail au cours des dernières semaines a réduit la capacité de production de six millions d'unités, a déclaré la source.

Zhengzhou est le seul site fabriquant l'iPhone 14 Pro et les experts ont averti qu'Apple pourrait voir les expéditions réduire de 10% avant les vacances de Noël. L'usine de l'"iPhone City" emploie environ 200 000 travailleurs. Apple est confronté à des conditions difficiles avant Noël, du fait d'une combinaison de demande des consommateurs et de capacité de production en baisse. L'analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré pour sa part ce jour dans une note aux clients qu'Apple pourrait voir ses expéditions baisser de 10% par rapport aux douze dernières semaines "en fonction des prochaines semaines en Chine, de la production et des manifestations chez Foxconn". Ives avait affirmé vendredi que les magasins américains d'Apple avaient des niveaux de stock de 25 à 30% inférieurs à la normale avant un mois de décembre typique, "ce qui n'est pas bon signe". Les pressions du 'Black Friday' et du 'Cyber Monday' (vendredi et ce lundi) pourraient en outre épuiser les stocks avant Noël !