Apple en discussions avec Goldman Sachs ?

(Boursier.com) — Apple et Goldman Sachs seraient en discussions concernant Apple Pay Later, nouveau service de paiement fractionné du groupe californien à la pomme. Goldman Sachs mènerait ainsi des pourparlers avec la firme de Cupertino pour jouer un rôle dans une éventuelle expansion d'Apple Pay Later, indique le Financial Times, dans un article portant sur les réalisations du directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, depuis sa nomination à ce poste. Une personne proche du dossier a déclaré au FT que si l'expansion d'Apple Pay Later allait de l'avant, les consommateurs se verraient facturer des intérêts pour des prêts à plus long terme "Buy Now, Pay Later" financés par Goldman.

Par ailleurs, des personnes proches du dossier ont déclaré au FT que GS procédait actuellement à un examen des plans de dépenses de sa banque grand public en raison du fait qu'elle ne sait toujours pas quand les opérations généreront des bénéfices.

Sur un autre sujet, les initiés de la banque précisent que la décision de Goldman Sachs de sponsoriser l'équipe de Formule 1 McLaren dans le cadre d'un effort de marque et de dépenser de l'argent pour le partenariat a déplu à certains au sein de la banque au cours d'une année où elle a mis en garde contre d'éventuelles suppressions d'emplois.