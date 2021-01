Apple en baisse, malgré un trimestre record dopé par l'iPhone 12

Apple en baisse, malgré un trimestre record dopé par l'iPhone 12









(Boursier.com) — Apple abandonnait plus de 3% après bourse hier à Wall Street, malgré une publication trimestrielle impressionnante, marquée par un chiffre d'affaires record. Le Californien de Cupertino a donc dépassé pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars de revenus trimestriels, avec l'iPhone 12 et l'iPad. Le groupe à la pomme a généré des revenus de 111,4 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal, contre 91,8 milliards un an plus tôt et 103,3 milliards de consensus FactSet. Dans l'activité smartphone, le groupe a réalisé des revenus de 65,6 milliards de dollars, contre 56 milliards sur la période comparable de l'exercice antérieur et 59,3 milliards de consensus.

L'autre bonne surprise provient de la Chine, où Apple a réalisé des revenus de 21,3 milliards de dollars contre 13,6 milliards un an avant, avec les iPad et les Mac, ainsi bien évidemment que l'iPhone.

Apple a dégagé sur le trimestre clos un bénéfice net de 28,8 milliards de dollars soit 1,68$ par titre, contre 22,2 milliards un an auparavant. Le consensus de bpa était de 1,42$.

Luca Maestri, directeur financier du groupe, évoque de très bonnes performances en termes de prix et d'unités, avec une demande particulièrement solide en Chine pour les iPhone 5.

Les revenus des iPad sur le trimestre totalisent 8,4 milliards de dollars contre 6 milliards un an avant. Les revenus Mac grimpent à 8,7 milliards contre 7,2 milliards. De plus, la moitié des consommateurs ayant acheté ces produits sur le trimestre l'ont fait pour la première fois.

L'activité de services a représenté 15,8 milliards de dollars sur le trimestre de décembre, contre 12,7 milliards un an plus tôt et 15,2 milliards de consensus. Le segment wearables a également battu le consensus à près de 13 milliards de dollars, contre 10 milliards un an auparavant.

Apple n'a pas fourni de guidance précise, mais le directeur financier du groupe a confié s'attendre à une accélération de la croissance globale sur le trimestre de mars. En particulier, la demande en iPhone serait très forte en ce début de trimestre. Le consensus est pour l'heure de 74 milliards de recettes et 91 cents de bpa sur la période.