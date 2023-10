Apple : échec et Mate ?

(Boursier.com) — Apple , qui publiera ses comptes trimestriels après bourse jeudi soir à Wall Street, inquiète encore. Bloomberg évoque ce lundi le succès de Huawei, qui pèserait sur les performances du groupe californien en Chine. La gamme iPhone 15 aurait ainsi connu une baisse de 6% de ses ventes chinoises au cours de son mois de lancement, par rapport aux produits comparables, l'année précédente, selon des données GfK couvrant les ventes au consommateur final pour tous les canaux. IDC, spécialiste de l'industrie mobile, a estimé pour sa part que les livraisons d'Apple sur ces produits en Chine avaient diminué de 4% au troisième trimestre. GfK et IDC identifient le retour de Huawei sous les projecteurs comme l'événement majeur de la période, précise Bloomberg. Le Mate 60 de Huawei a enregistré en effet des ventes de près de 1,5 million d'unités au cours de son mois de lancement. "Dans le contexte de la forte croissance de Huawei, la gamme iPhone 15 a enregistré une baisse de 6% de ses ventes", résume ainsi Hayden Hou, analyste principal pour la Chine chez GfK, cité par Bloomberg. Le spécialiste pense que le Mate 60 continuera à maintenir sa forte dynamique commerciale...

Huawei, basé à Shenzhen, a lancé ses smartphones Mate 60 et 60 Pro dans les semaines précédant le lancement du dernier iPhone, attirant les acheteurs et l'attention avec son processeur Kirin fabriqué en Chine, rappelle encore Bloomberg. Le bénéfice net de Huawei a plus que doublé au cours du trimestre clos en septembre, reflétant partiellement les ventes initiales du Mate 60.