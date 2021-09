Apple dévoile l'iPhone 13 et sa nouvelle Apple Watch

(Boursier.com) — Comme chaque mois de septembre, Apple a dévoilé ce mardi soir ses nouveaux produits, dont l'iPhone 13, à l'occasion d'une "keynote" tenue depuis son siège de Cupertino en Californie. Outre le nouveau smartphone, le directeur général d'Apple et d'autres responsables du groupe ont présenté l'Apple Watch Series 7, de nouveaux iPad et iPad Mini, ainsi que des nouveaux AirPods 3. Sans oublier les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation iOS15 et iPadOS 15, qui seront toutes deux disponibles à partir du 20 septembre.

Pré-commandes ouvertes dès ce vendredi 17 septembre

Cette keynote a cependant été un peu éclipsée par une décision de justice, qui a sommé vendredi la firme à la pomme d'ouvrir aux développeurs son système de paiement dans son App Store. A Wall Street, l'action Apple reculait de 1,2% peu après les annonces, après une chute de plus de 3,3% vendredi et un modeste rebond de 0,4% lundi. Autour de 148$, le titre évolue à environ 5% de son récent record historique, à 156,69$, inscrit le 7 septembre.

Sans présenter de révolution en termes de design par rapport à l'iPhone 12 (la 1ère génération adaptée à la 5G), l'iPhone 13 présente des améliorations techniques (meilleurs processeur, carte graphique et capteurs photo notamment) et sera décliné en davantage de couleurs.

Les précommandes de l'iPhone ouvriront dès vendredi 17 septembre pour une commercialisation prévue le 24 septembre. Quant aux prix, ils devraient être les mêmes que ceux des iPhone 12 de 2020, à savoir à partir de 809 euros pour l'iPhone 13 Mini, de 909 euros pour l'iPhone 13, de 1.159 euros pour l'iPhone 13 Pro et de 1.259 euros pour l'iPhone 13 Pro Max.

A l'approche des fêtes de fin d'année, les analystes estiment que l'iPhone 13 devrait continuer de profiter de l'effet de remplacement, les acheteurs souhaitant accéder à des appareils compatibles avec la 5G, surtout sur fond de crise du coronavirus, qui a profité au secteur technologique dans son ensemble.

Le service Fitness+ sera disponible en France cet automne

L'Apple Watch Series 7 a de son côté fait peau neuve par rapport à la précédente version, avec un écran plus grand de 20% et un clavier complet. Malgré des rumeurs de report, lié à des difficultés dans la chaîne de production, la nouvelle montre connectée a bien été présentée en même temps que les autres nouveautés.

L'Apple Watch Series 7 sera vendue à partir de 399$, ce qui correspond à environ 340 euros au taux de change actuel, mais le tarif français reste à confirmer et sera probablement plus élevé.

Apple a aussi présenté un nouvel abonnement à son service Apple Fitness+ centré sur la santé et le bien-être. Un an après son lancement aux Etats-Unis, Apple va déployer Fitness+ en France. Le groupe offrira un mois gratuit pour découvrir le service, et même trois mois à ceux qui achèteront la nouvelle Apple Watch Series 7.