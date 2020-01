Apple : deux analystes confiants

(Boursier.com) — Confiants sur la période des fêtes qui vient tout juste de se terminer, deux analystes revalorisent Apple ce vendredi. A l''achat' sur le géant de la tech, BoAML a relevé sa cible de 290 à 330 dollars alors que RBC Capital Markets a porté son objectif de 295 à 330$ tout en restant à 'surperformer'. RBC, qui s'appuie sur une analyse des données sur les médias sociaux, explique qu'il y a un intérêt et une satisfaction accrus des clients à l'égard de la dernière gamme d'iPhones, ainsi qu'un intérêt soutenu et croissant pour les produits tels que les AirPods ou l'Apple Watch. Le broker évoque ainsi une amélioration des perspectives à court terme, mais aussi une forte croyance dans un cycle plus long avec l'arrivée de la 5G. BofA prévoit pour sa part un solide premier trimestre et a noté une forte demande d'iPhones au cours des derniers mois, ainsi que des données de tiers qui indiquent une croissance des revenus de l'App Store.

Apple, dont le titre a enregistré sa meilleure performance depuis 10 ans en 2019 à la faveur d'une envolée de 86%, publiera les résultats de son premier trimestre fiscal le 28 janvier.