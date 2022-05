Apple détrôné ?

(Boursier.com) — Apple , dont le cours de bourse a décroché hier soir de 5,2% à Wall Street à 146,5$ et cède encore 1% avant bourse ce jeudi, ne capitalise "plus que" 2.370 milliards de dollars environ. Le géant californien de Cupertino pourrait donc perdre ce jour sa première place du podium des capitalisations boursières mondiales, puisque Saudi Aramco pèse actuellement un peu plus de 2.360 milliards de dollars. La compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, première compagnie pétrolière au monde, bénéficie du rallye des cours du brut, alors que dans le même temps, Apple subit la lourde chute des valeurs technologiques américaines dans un contexte de resserrement monétaire accéléré aux USA. Hier, la capitalisation de Saudi Aramco a dépassé celle du fabricant des iPhone. Ce jeudi, l'affaire se joue donc dans un mouchoir de poche.