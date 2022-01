Apple désignera cette année ses fournisseurs pour l'Apple Car

(Boursier.com) — Apple , le colosse californien de Cupertino, choisira des fournisseurs pour son Apple Car d'ici fin 2022, indique Korea IT News. Des sources de l'industrie des pièces détachées en Corée du Sud ont déclaré à Korea IT News qu'Apple achèverait sa sélection de fournisseurs pour l'Apple Car au cours de cette année et commencerait la production de masse dans les deux à trois prochaines années. Les sources ont déclaré à Korea IT News que la direction d'Apple avait effectué une deuxième visite chez les fabricants de pièces électroniques en Corée en décembre, ajoutant qu'Apple avait discuté des batteries pour véhicules électriques avec SK Group et LG.