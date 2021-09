Apple : des fonctions de l'iPhone pour étudier la santé mentale ?

(Boursier.com) — Apple travaillerait sur des fonctionnalités nouvelles de l'iPhone susceptibles d'aider à détecter dépression et déclin cognitif, croit savoir le Wall Street Journal. Le groupe à la pomme plancherait sur le sujet avec l'UCLA et Biogen, afin de déterminer si des données sensibles comme les expressions faciales ou les métriques de saisie, pourraient signaler des problèmes de santé mentale. Apple Inc. travaille sur "une technologie pour aider à diagnostiquer la dépression et le déclin cognitif, en visant des outils qui pourraient élargir la portée de son portefeuille de santé en plein essor", selon des personnes familières du sujet et des documents examinés par le Wall Street Journal.

En utilisant un tableau de données de capteurs incluant mobilité, activité physique, habitudes de sommeil, comportement de saisie et autres, les chercheurs espèrent ainsi déterminer des signaux digitaux associés à certaines conditions, afin que des algorithmes puissent être créés pour les détecter de manière fiable. Apple espère que cela pose les bases de fonctionnalités uniques de ses appareils.