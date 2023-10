Apple : des discussions avec DuckDuckGo pour remplacer Google ?

(Boursier.com) — Apple a eu des discussions avec DuckDuckGo pour remplacer Google en tant que moteur de recherche par défaut pour le mode privé sur Safari, selon Bloomberg, citant des personnes proches des discussions. L'article rapporte que les détails des négociations devraient être dévoilés plus tard cette semaine après que le juge Amit Mehta, qui supervise une action antitrust fédérale contre Google, a statué que les discussions sur les accords de partenariat, y compris les témoignages concernant les accords potentiels entre Microsoft et Apple ou DuckDuckGo et Apple seraient descellés. Le juge estime en effet ces éléments critiques pour l'affaire. Le juge va ainsi lever les scellés sur les témoignages du directeur général de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, et du dirigeant d'Apple, John Giannandrea.

Le Département américain de Justice avait affirmé le mois dernier dans le cadre d'un procès historique que Google, qui détient près de 90% de part de marché dans la recherche en ligne, avait payé 10 milliards de dollars par an à des concepteurs de smartphones tels qu'Apple et à des opérateurs télécoms pour s'assurer d'être leur moteur de recherche par défaut. Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, témoignant en début de semaine, s'était plaint des pratiques de Google ne laissant aucune place à la concurrence dans la recherche, ajoutant que Microsoft avait cherché sans succès à faire de son moteur de recherche Bing l'outil par défaut sur les smartphones d'Apple.