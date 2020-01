Apple : des dépenses records sur l'App Store pendant les fêtes

Apple : des dépenses records sur l'App Store pendant les fêtes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple a de quoi être satisfait des fêtes de fin d'année. Les clients du géant de Cupertino ont dépensé plus de 1,4 milliard de dollars sur l'App Store entre Noël et le Nouvel An, soit 16% de plus que l'annnée passée. Alors que les ventes d'iPhones et d'autres produits 'hardware' commencent à ralentir compte tenu du taux d'équipement des ménages, la firme cherche à développer ses services et abonnements en tout genre pour stimuler ses revenus. Elle a notamment lancé en 2019 l'AppleTV+, Apple Arcade ou encore Apple News+. Ce dernier a passé la barre des 100 millions d'utilisateurs actifs par mois.

"2019 a été la plus grande année pour les services dans l'histoire d'Apple. Nous avons introduit plusieurs nouvelles expériences passionnantes pour nos clients, tout en établissant la norme en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs", affirme Eddy Cue, vice-président senior des services et logiciels internet chez Apple.