Apple déploie Apple Pay Later

(Boursier.com) — Apple , le colosse californien de Cupertino, commence enfin à déployer aux États-Unis son service 'Apple Pay Later' permettant un paiement différé divisé en quatre règlements sur six semaines, sans intérêt ni commission. La fonctionnalité avait été présentée en juin, l'an dernier, dans le cadre d'initiatives plus générales du groupe à la pomme dans les services financiers. Apple Pay Later était initialement attendu en septembre, avant un report. Apple s'est associé au programme de versements de MasterCard pour certaines parties de la fonctionnalité, tandis que Goldman Sachs est l'émetteur d'informations d'identification de paiement utilisé pour effectuer les transactions. Apple Pay Later nécessite iOS 16.4. Aux USA, PayPal et Affirm, qui proposaient déjà de tels services 'buy now, pay later', ont été chahutés en bourse hier à Wall Street.