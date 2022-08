Apple déplacerait la production de l'Apple Watch et du MacBook au Vietnam

(Boursier.com) — Apple mènerait des discussions pour produire son Apple Watch et son MacBook au Vietnam pour la première fois, croit savoir le Nikkei. Des personnes ayant une connaissance directe de la question ont précisé que Luxshare Precision Industry et Foxconn avaient ainsi lancé une production test d'Apple Watch dans le nord du Vietnam. Les sources ont indiqué au Nikkei qu'Apple discutait également avec des fournisseurs pour mettre en place des lignes de production de test pour les haut-parleurs intelligents HomePod dans la nation d'Asie du Sud-Est. Apple aurait aussi demandé à ses fournisseurs de construire une ligne de production de test pour le MacBook au Vietnam. Foxconn aiderait par ailleurs maintenant à produire plus d'iPad au Vietnam après que la firme de Shenzhen BYD eut aidé pour la première fois à déplacer la production depuis la Chine.