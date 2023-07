Apple : déjà un coup dur pour le 'Vision Pro'

(Boursier.com) — Apple , qui évolue au plus haut historique en Bourse, sera surveillé ce lundi alors que le groupe à la pomme aurait fortement revu à la baisse ses objectifs de production pour son 'Vision Pro'. Selon les informations du 'Financial Times', les fabricants auraient du mal avec la conception complexe du nouveau casque de réalité mixte dévoilé par le groupe américain il y a moins d'un mois. Apple se préparerait à fabriquer moins de 400.000 unités de son casque à 3.499$ pièce en 2024, selon le quotidien, citant des personnes non identifiées proches d'Apple et de Luxshare Precision Industry Co, la société chinoise qui assemble initialement l'appareil.

Deux fournisseurs de composants basés en Chine ont par ailleurs déclaré qu'Apple ne demanderait que suffisamment de pièces pour la production de 130.000 à 150.000 unités la première année, tandis que les plans pour une version moins chère auraient été repoussés, croit savoir le journal. Des nouvelles projections qui se comparent à un précédent objectif interne de ventes de 1 million d'unités au cours des 12 premiers mois.

Le 'Vision Pro', considéré par certains comme le lancement le plus important du groupe depuis l'iPhone, est la dernière initiative de la firme de Cupertino pour maintenir sa dynamique de ventes. L'appareil, qui ressemble à des lunettes de ski high-tech, aura son propre système d'exploitation, visionOS, et un App Store dédié. Il devrait arriver au début de l'année prochaine aux États-Unis, suivi par d'autres régions plus tard.

Apple est entré dans l'histoire de Wall Street la semaine passée après que sa capitalisation eut dépassé la barre des 3.000 milliards de dollars, alors que les investisseurs continuent de miser sur les grandes entreprises technologiques.