Apple : déjà des ristournes sur l'iPhone 15 ?

(Boursier.com) — Apple offrirait de rares réductions sur ses iPhone en Chine, réduisant les prix de détail d'un montant allant jusqu'à 500 yuans (70 dollars) dans un contexte de pression concurrentielle croissante sur le plus grand marché mondial des smartphones, relate Reuters. Le géant californien de la technologie a réduit les prix de certains iPhone de 5%, ajoute l'agence, citant le site Internet chinois du groupe à la pomme. "La promotion d'une durée limitée, présentée comme un événement du Nouvel An lunaire, durera du 18 janvier au 21 janvier, à l'approche des vacances de la mi-février", ajoute Reuters. Les ventes de la dernière série de combinés iPhone 15 d'Apple auraient en effet été "bien pires que celles des modèles précédents en Chine", avec la concurrence de géants locaux tels que Huawei Technologies et Xiaomi aux modèles compétitifs. Des sources de Reuters ont indiqué par ailleurs que certaines entreprises et certains ministères limitaient l'utilisation des appareils Apple par leur personnel, en réponse aux restrictions du gouvernement américain sur les applications chinoises pour raisons de sécurité.

Les ventes d'iPhone en Chine auraient chuté de 30% au cours de la première semaine de 2024 par rapport à la même période un an plus tôt, avaient indiqué il y a quelques jours les spécialistes de Jefferies.

Reuters rappelle qu'Apple n'a pas baissé les prix de ses derniers iPhone depuis des années. Les réductions interviennent alors que le groupe de Cupertino avait déjà surpris le marché en n'augmentant pas les prix de la série iPhone 15 lors de son lancement en septembre. Les plateformes d'achat en ligne, dont Pinduoduo, auraient réduit les prix de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro jusqu'à 16% depuis le début de l'année, croit encore savoir Reuters.