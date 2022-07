Apple défie le marché avec un chiffre d'affaires record

(Boursier.com) — Apple , le géant californien de Cupertino, gagnait 3% après la clôture hier soir à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle. Pour le troisième trimestre fiscal de son exercice décalé, le groupe à la pomme est parvenu à réaliser des revenus record de 83 milliards de dollars, légèrement supérieurs aux attentes de marché et en augmentation de 2%. Le bénéfice trimestriel a régressé quant à lui un peu moins que prévu. Bref, le groupe aux 2.500 milliards de dollars de capitalisation boursière a résisté mieux qu'attendu durant cette période délicate, gérant ses approvisionnements, les confinements chinois et le dollar fort avec une souplesse remarquable. Les ventes d'iPhone et les revenus de services ont soutenu l'activité trimestrielle. Tim Cook, patron de l'affaire, entend par ailleurs maintenir ses investissements malgré le ralentissement économique, de manière raisonnée. Apple, sans fournir de prévisions chiffrées, anticipe par ailleurs une accélération de sa croissance.

Les revenus trimestriels ont donc totalisé 83 milliards sur la période close, contre 82,8 milliards de consensus. Le bénéfice par action a été de 1,2$ contre 1,16$ attendu. Les ventes des iPhone et iPad ont dépassé les attentes de marché, mais les revenus de services et ceux des Mac et accessoires ont en revanche quelque peu déçu. Les ventes sur le marché chinois ont glissé de 1% à 14,6 milliards de dollars. La croissance dans les services a été de 12%, à 19,6 milliards de dollars. Durant le trimestre, Apple a généré près de 23 milliards de dollars de cash flow opérationnel, "rendu" 28 milliards de dollars à ses actionnaires et poursuivi ses investissements dans les plans de croissance à long terme. Le conseil d'administration a déclaré un dividende cash trimestriel de 23 cents, payable le 11 août aux actionnaires enregistrés au 8 août à la clôture.

Les ventes de smartphones sur la période close ont augmenté de 3% à 40,7 milliards de dollars, une relative prouesse compte tenu du contexte, alors que les analystes tablaient pour beaucoup sur une baisse. Le marché global a d'ailleurs corrigé de 9% sur la période. Apple indique aussi qu'il dispose désormais de 860 millions d'abonnés payants à ses services, contre 825 millions auparavant.

Le bénéfice net trimestriel a régressé de 11% en glissement annuel, matérialisant une belle résistance malgré les challenges économiques. Il ressort à 19,4 milliards de dollars contre 21,7 milliards un an plus tôt.