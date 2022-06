Apple décroche les droits exclusifs pour le "soccer" US pour 10 ans !

(Boursier.com) — Apple TV+ va devenir la plateforme de diffusion du championnat nord-américain de football, ou "soccer", un sport qui monte en puissance outre-Atlantique. Ainsi, le géant américain de smartphones et acteur majeur de la vidéo en streaming, a été sélectionné mardi pour diffuser au niveau mondial l'intégralité des matchs de la Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football, à partir de 2023 et pendant 10 ans aux seuls abonnés de son offre de streaming Apple TV+.

Les conditions financières de cet accord n'ont pas été communiquées, mais le 'Sports Business Journal' a estimé que ce deal sur 10 ans était évalué à 250 millions de dollars par saison à partir de 2023. Apple n'a pas indiqué comment la diffusion des matchs serait facturée aux clients d'Apple TV+. La firme à la pomme a indiqué que ses abonnés à 4,99$ par mois auraient accès sans supplément à "une large sélection de matchs de la MLS et de la Leagues Cup, dont certains des plus importants". Le groupe prévoit aussi une offre payante pour ceux qui souhaitent voir l'intégralité des matchs et des émissions.

Après le baseball, le football

Ce partenariat est le deuxième dans le domaine du sport pour Apple, qui a signé en mars dernier un accord exclusif pour diffuser dans 8 pays l'émission "Friday Night Baseball" qui commente les matchs de la Major League de Baseball tous les vendredis pendant la saison. De son côté, Amazon a acquis en mars 2021 les droits exclusifs de diffusion des matchs du jeudi soir de la NFL, la Ligue de football américain, pour 10 ans à partir de 2023.

Les matches de la Major League Soccer (MLS) sont actuellement diffusés sur ESPN (filiale de Walt Disney), Univision et Fox, un accord qui s'achèvera après la saison 2022.

Le football ("soccer") est moins populaire aux Etats-Unis que le football américain ou le baseball, mais il est en train de gagner en notoriété, notamment grâce à l'arrivée dans le championnat de joueurs internationaux de haut niveau.