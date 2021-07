Apple de retour au sommet, l'iPhone 13 dans les tuyaux

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'action Apple a gagné mercredi 1,8% pour culminer à 144,57$ en clôture, signant son premier record depuis janvier dernier, après une série de 7 séances de hausse consécutives.

Le dernier sommet boursier du géant des smartphones remontait au 26 janvier dernier à 143,16$. Les investisseurs avaient ensuite quelque peu délaissé les valeurs de croissance pour favoriser les valeurs cycliques, mais cette rotation sectorielle s'est essoufflée ces dernières semaines.

Mercredi, le 'Wall Street Journal' citait Apple parmi les prétendants au rachat de Hello Sunshine, la firme média de l'actrice Reese Witherspoon, qui travaille avec des banquiers d'investissement et explore ses options. La valorisation en cas de vente pourrait ressortir proche du milliard de dollars.

JP Morgan voit grand pour l'iPhone 13

Le titre Apple a été soutenu ces derniers jours par des notes de plusieurs firmes de courtage, dont JP Morgan, qui a décrit mardi "un environnement très attractif pour le titre au second semestre". L'analyste de JPM, Samik Chatterjee a relevé son objectif de cours sur la firme à la pomme de 165$ à 170$, en estimant que le succès du futur iPhone 13, attendu cet automne, pourrait dépasser les attentes relativement basses des analystes.

"Nous considérons le lancement de l'iPhone 13 comme un événement similaire au cycle de l'iPhone 11, avec un effet d'entraînement pluriannuel de la 5G sur le taux de remplacement et une base installée plus importante soutenant des volumes annuels plus importants par rapport aux attentes actuelles des investisseurs", écrit notamment l'analyste. Il estime qu'Apple pourrait vendre en 2022 jusqu'à 226 millions d'iPhones, alors que les investisseurs s'attendent à 210 millions maximum.