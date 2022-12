Apple : comment se passer de la Chine pour produire ?

(Boursier.com) — Apple aurait accéléré ces dernières semaines ses plans pour déplacer une partie de sa production hors de Chine, pays dominant dans la chaîne d'approvisionnement des iPhone. C'est du moins ce qu'indiquent des personnes impliquées dans les discussions, citées par le Wall Street Journal. Le groupe californien demanderait aux fournisseurs de planifier plus activement l'assemblage de produits Apple ailleurs en Asie, en particulier en Inde et au Vietnam. Le groupe à la pomme chercherait par ailleurs à réduire sa dépendance vis-à-vis des assembleurs taïwanais et notamment de Foxconn. L'agitation récente dans l'"iPhone City" chinoise a contribué à cette évolution majeure. Dans la ville géante de Zhengzhou, en Chine, pas moins de 300 000 personnes travaillent dans une usine dirigée par Foxconn pour fabriquer l'iPhone et d'autres produits Apple, rappelle le WSJ. Ce site a représenté jusqu'à 85% de la gamme Pro d'iPhone...

Mais l'usine de Zhengzhou a été secouée fin novembre par de violentes manifestations. Dans des vidéos publiées en ligne, des travailleurs, protestant contre les salaires et les restrictions du Covid-19, se soulèvent face à la police anti-émeute... Le Wall Street Journal a vérifié certains événements présentés dans les vidéos avec les travailleurs du site. Une réponse d'Apple, selon les personnes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement citées par le WSJ, serait de puiser dans un plus grand bassin d'assembleurs, même si ces entreprises sont elles-mêmes basées en Chine. Luxshare Precision Industry Co. et Wingtech seraient ainsi deux entreprises chinoises en passe d'obtenir plus d'affaires avec Apple... Le groupe de Tim Cook a déclaré à ses partenaires de fabrication qu'il souhaitait qu'ils commencent à essayer de travailler davantage hors de Chine, selon des personnes impliquées dans les discussions.

"Apple et la Chine ont passé des décennies à se lier dans une relation qui, jusqu'à présent, a été généralement mutuellement bénéfique. Le changement ne viendra pas du jour au lendemain. Apple propose toujours de nouveaux modèles d'iPhone chaque année, ainsi que des mises à jour régulières de ses iPad, ordinateurs portables et autres produits. Il doit continuer à piloter l'avion tout en remplaçant un moteur", explique le Wall Street Journal. "Trouver toutes les pièces à construire à l'échelle dont Apple a besoin n'est pas facile", ajoute une ancienne responsable des opérations d'Apple, citée par le journal.

La transition est pourtant lancée, alors que certains jeunes Chinois "ne sont plus désireux de travailler pour des salaires modestes en assemblant des appareils électroniques pour les riches", et alors que la politique zéro-covid chinoise constitue une préoccupation pour Apple et de nombreuses autres entreprises occidentales. Les manifestations dans les villes chinoises au cours de la semaine dernière, au cours desquelles certains manifestants ont appelé à l'éviction du président Xi Jinping, ont suggéré que les critiques sur les restrictions du Covid-19 pourraient se transformer en un mouvement plus large, relate le WSJ. Tout cela s'ajoute à plus de cinq ans de tensions militaires et économiques accrues entre les États-Unis et la Chine sous les administrations Trump et Biden.

L'objectif à plus long terme d'Apple serait d'expédier 40 à 45% des iPhone depuis l'Inde, contre un pourcentage à un chiffre actuellement, explique un analyste cité par le journal. Les fournisseurs affirment que le Vietnam devrait assumer une plus grande partie de la fabrication d'autres produits Apple tels que l'AirPod, les montres intelligentes et les ordinateurs portables. Pour l'heure, les consommateurs, avant la période de Noël, sont confrontés à des délais d'attente les plus longs pour l'iPhone haut de gamme depuis 15 ans. Apple a émis d'ailleurs un avertissement en novembre, en expliquant que les expéditions des modèles Pro seraient affectées par les restrictions Covid-19 à l'usine de Zhengzhou. En novembre, alors que les protestations dans l'usine augmentaient, Apple a publié une déclaration assurant qu'il était sur le terrain et cherchait à résoudre le problème avec Foxconn.

Foxconn, basé à Taïwan, sous la direction de Terry Gou, est devenu un lien essentiel entre Apple en Californie et les usines d'assemblage chinoises. Pegatron, autre firme taïwanaise, a joué un rôle plus limité mais assez comparable. Selon Reuters, citant des sources ayant une connaissance directe de la question, Hon Hai Precision Industry (Foxconn) anticiperait le retour à une pleine production du site de Zhengzhou plus tard ce mois ou en début de mois prochain.