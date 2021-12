Apple : Citi et Moody's en renfort

(Boursier.com) — Apple demeure stable avant bourse à Wall Street, alors que Citigroup vient de relever son objectif de cours sur la valeur du géant technologique américain. L'agence de notation Moody's avait quant à elle revu hier à 'AAA' sa notation de crédit de long terme du groupe à la pomme, citant sa liquidité exceptionnelle et la qualité de ses résultats financiers. Moody's accorde donc au groupe de Tim Cook sa note maximale de crédit, assortie d'une perspective stable. Moody's évoque le levier opérationnel du groupe, sa base installée de produits et d'utilisateurs, et la fidélité de ses clients. Le positionnement haut de gamme du groupe constitue également un atout. Citi, quant à lui, porte son cours-cible à 200$ et maintient son conseil acheteur sur Apple.