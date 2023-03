Apple : chute des revenus de Foxconn en février

(Boursier.com) — Le sous-traitant taïwanais Foxconn, plus grand fabricant d'électronique sous contrat au monde et principal assembleur de l'iPhone d'Apple, a fait état hier d'une chute de ses revenus de février de 11,6% en glissement annuel. Néanmoins, le groupe maintient ses prévisions du premier trimestre. Les revenus revenus de février ont été d'environ 13,18 milliards de dollars, les opérations revenant à la normale sur le site phare de Zhengzhou en Chine, après les restrictions drastiques visant à contrôler la pandémie. Par rapport à janvier, les revenus ont chuté de plus de 39%. Néanmoins, les ventes cumulées des deux premiers mois de l'année ont progressé de 17,9%, après un mois de janvier particulièrement solide. Foxconn assemble plus des deux tiers des iPhone. L'usine de Zhengzhou produit la majorité des modèles haut de gamme d'Apple. Sur la base de la performance des revenus au cours des deux premiers mois, les perspectives de Foxconn pour le premier trimestre "sont à peu près conformes aux attentes du marché", a assuré le groupe, alors que les analystes tablent sur des revenus du premier trimestre en hausse de 4% environ en glissement annuel.