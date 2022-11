Apple : chaos chez Foxconn en Chine

(Boursier.com) — Des centaines de travailleurs de la principale usine de fabrication d'iPhone d'Apple en Chine ont affronté le personnel de sécurité, alors que les tensions débordaient après près d'un mois sous des restrictions strictes destinées à étouffer une épidémie de Covid, relate Bloomberg. Les travailleurs de l'usine de Foxconn Technology Group ont quitté les dortoirs aux premières heures ce mercredi, se bousculant et bousculant les gardes vêtus de blanc qu'ils dépassaient largement en nombre, selon des vidéos d'un témoin évoquées par l'agence. La manifestation a commencé à cause des salaires impayés et des craintes de propagation de l'infection, selon le témoin, demandant à rester anonyme par crainte de représailles. Plusieurs ouvriers auraient été blessés et la police anti-émeute serait arrivée sur les lieux ce mercredi pour rétablir l'ordre, a ajouté la source. Dans une vidéo, des travailleurs en colère ont entouré un manager silencieux et abattu dans une salle de conférence pour exprimer leurs griefs et remettre en question les résultats de leurs tests Covid. "J'ai vraiment peur de cet endroit, nous pourrions tous être positifs au Covid maintenant", a déclaré un travailleur. "Vous nous envoyez à la mort", a déclaré une autre personne...

Le campus de Zhengzhou fonctionnait normalement mercredi soir, a déclaré un porte-parole de Foxconn. La violence avait éclaté après qu'une partie des employés récemment arrivés se furent plaints des "subventions au travail" - primes ou paiements en plus des salaires habituels, a déclaré Foxconn dans un communiqué. Mais la société a souligné qu'elle gérait toutes ces indemnisations dans le strict respect de ses obligations contractuelles. "En ce qui concerne la violence, nous continuons à communiquer avec les travailleurs et le gouvernement, pour éviter que cela ne se reproduise", a déclaré l'entreprise sans donner plus de détails. Ces incidents à l'usine de la ville centrale de Zhengzhou reflètent une accumulation de tensions depuis le début du confinement en octobre. La vaste main-d'oeuvre de plus de 200 000 personnes de l'"iPhone City" chinoise a été plongée dans l'isolement, rappelle Bloomberg. Beaucoup ont finalement fui l'usine le mois dernier. Foxconn et le gouvernement local semblaient avoir maîtrisé la situation ces dernières semaines, promettant des salaires inhabituellement élevés pour attirer de nouveaux employés, ainsi que de meilleures conditions de travail. Les manifestations de mercredi matin suggèrent que la situation est encore loin d'être réglée, alors que la politique zéro-Covid locale repose sur des confinements rapides pour éradiquer la maladie partout où elle apparaît.