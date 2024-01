Apple brièvement dépassé par Microsoft en tant que première capitalisation mondiale

(Boursier.com) — Microsoft a brièvement dépassé hier Apple en tant que première capitalisation boursière mondiale. En clôture, toutefois, le géant californien de Cupertino pesait 2.890 milliards de dollars environ contre 2.860 milliards de dollars pour le colosse software de Redmond. Microsoft a pris plus de 60% en bourse à Wall Street sur un an, dopé par l'intelligence artificielle et son pari fort judicieux sur OpenAI, le créateur du robot conversationnel désormais incontournable, ChatGPT. Apple s'accorde pour sa part près de 40% sur un an, ce qui n'est pas si mal, alors que le groupe à la pomme peine à atteindre les estimations financières des analystes, victime du ralentissement de croissance de l'iPhone et d'un contexte difficile en Chine.

Microsoft pourrait donc d'ici peu dépasser plus significativement et durablement Apple en termes de valeur boursière, mais cela dépendra de la poursuite de l'engouement autour de l'IA - ou bien de la capacité d'Apple à surprendre en retrouvant la croissance ou en innovant de nouveau. Apple a essuyé ces derniers jours trois dégradations d'analystes, certains craignant que le groupe ne déçoive encore lors de ses prochaines publications trimestrielles. Le titre s'est un peu redressé à l'annonce de la date de disponibilité de son casque de réalité mixte Vision Pro, mais ce dernier ne s'adresse pas en principe à un marché de masse, avec un prix de départ de près de 3.500$. Pendant ce temps, Microsoft poursuit l'intégration des outils d'OpenAI dans ses produits, ce qui devrait soutenir l'activité les prochains trimestres.