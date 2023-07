Apple : bouleversement en vue en Inde

(Boursier.com) — Bouleversement en vue pour Apple en Inde. Tata Group serait proche d'un accord pour acquérir l'usine d'un fournisseur de la firme californienne dès le mois prochain, et devenir ainsi le premier fabricant indien d'iPhones, selon les 'traditionnelles' personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'.

Une prise de contrôle de l'usine Wistron Corp dans l'État du sud du Karnataka, potentiellement évaluée à plus de 600 millions de dollars, mettrait fin à environ un an de négociations, selon les sources. L'installation emploie plus de 10.000 travailleurs, qui assemblent le dernier modèle d'iPhone 14. Wistron s'est engagé à expédier des iPhones d'une valeur d'au moins 1,8 milliard de dollars depuis l'usine au cours de l'exercice clos fin mars 2024 pour obtenir des incitations financières de l'État. Le groupe prévoyait également de tripler les effectifs de l'usine d'ici l'année prochaine. Le plus grand conglomérat indien serait sur le point d'honorer ces engagements. En Inde, l'iPhone est assemblé par trois des fabricants sous contrat d'Apple, à savoir Foxconn, Wistron et Pegatron.

L'Inde a réalisé d'importants progrès pour booster son secteur manufacturier depuis que le Premier ministre Narendra Modi a mis en place des programmes gouvernementaux avec des incitations financières lucratives pour développer la production et l'emploi. Une entreprise indienne fabriquant des iPhones pourrait donner un coup de pouce significatif aux efforts de Modi pour contester le statut de la Chine en tant qu'usine du monde, souligne l'agence. Cela pourrait aider à persuader d'autres marques mondiales d'électronique d'envisager une production en Inde afin de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine.

De son côté, Apple a intensifié ses efforts pour diversifier ses approvisionnements en dehors de la Chine à la suite des blocages liés à la pandémie de Covid dans le pays et de la montée des tensions entre Washington et Pékin.