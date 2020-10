Apple : avec l'iPhone 12, les marchès espèrent "du lourd"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'action Apple a bondi de 6,3% lundi à Wall Street, pour finir à 124,40$, à la veille de la présentation des très attendus iPhones 12, capables de surfer sur la 5G, dont les capacités font rêver les investisseurs. La firme à la pomme a ainsi invité la presse mardi soir à un "événement spécial" intitulé "Hi, Speed", ce qui laisse peu de doutes sur la nature de la présentation.

Le 16 septembre dernier, Apple avait présenté une série de services et de produits (dont l'Apple Watch 6) mais avait reporté le lancement de sa nouvelle génération d'iPhones en raison de la crise du coronavirus. L'iPhone 12 est particulièrement attendu en raison de l'importance pour le géant californien de proposer, face à la concurrence asiatique, un appareil capable de changer la donne ("game changer") à l'aube de la révolution technologique promise par les réseaux 5G.

Des iPhones attendus entre 700$ et plus de 1.100$ l'unité

Selon les nombreuses fuites publiées ces derniers jours sur les sites spécialisés, Apple devrait présenter une gamme de 4 appareils, tous compatbles 5G, et couvrant un large éventail de prix. Ainsi, en entrée de gamme, un "iPhone 12 Mini" serait doté d'un de 5,4 pouces démarrant à 699$ l'unité. Ensuite, un modèle de 6,1 pouces démarrerait à 799$. Suivrait une version "Pro" à 6,1 pouces à partir de 999$ et une version très haut de gamme "Pro Max" avec un écran de 6,7", vendue à partir de 1.099$. Les deux modèles Pro seraient équipés de capteurs LIDAR pour la réalité augmentée, d'une meilleure technologie photo et d'un zoom optique 4x/5x.

Lundi, le broker RBC Capital a profité de l'occasion pour relever son objectif de cours sur l'action Apple, et vise désormais 132$ contre 111$, tout en maintenant sa recommandation de "surperformance" ("achat") sur le titre. Outre les nouveaux iPhones, l'analyste Robert Muller compte sur la nouvelle offre Apple Fitness+ du groupe pour transformer Apple en un "concurrent sérieux" sur le marché de la santé et du bien-être.

L'action Apple à 175$ en cas de succès de l'iPhone 12 ?

De son côté, Wedbush prévoit une "entrée majestueuse" pour l'iPhone 12, le premier à être compatible avec les réseaux de 5G. La firme qualifie ce lancement "d'occasion potentiellement unique pour la décennie" à venir, et estime que le groupe et ses fournisseurs asiatiques "anticipent une forte demande pour le modèle haut de gamme de 6,7 pouces".

Les appareils d'Apple "pourraient être des "game changers" à mesure que plus d'infrastructures, de technologies et d'applications seront bâties autour de la 5G dans les prochaines années", selon les analystes de Wedbush, qui visent un cours de Bourse de 150$, voire de 175$ pour Apple, dans leur scénario le plus optimiste ("bull case").

De son côté, Morgan Stanley a relevé son objectif de vente d'iPhones pour 2020 avant ce lancement très attendu de l'iPhone 12. Par ailleurs, le courtier Needham a estimé lundi que le récent rapport d'une commission antitrust du Congrès américain ne devrait pas avoir d'impact sur Apple. Cette sous-commission a proposé de réfléchir à un démantèlement certains géants du web, notamment Facebook, qui contrôle aussi Instagram et Whatsapp sur le marché des réseaux sociaux.