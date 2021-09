Apple au sommet avant le lancement de l'iPhone 13

(Boursier.com) — Alors que septembre rime avec lancement de nouveaux produits pour Apple, l'action de la firme à la pomme a terminé vendredi sur un nouveau record historique. Le titre a gagné 0,42% à 154,30$, ce qui confère désormais au dossier une capitalisation boursière record de 2.550 milliards de dollars.

Le titre a été soutenu par les attentes concernant sa "keynote" annuelle, dont la date fait l'objet de rumeurs (7 ou 14 septembre ?), et qui devrait lancer de nombreux produits dont le nouvel iPhone 13 et une nouvelle Apple Watch Series 7. Dans une note publiée vendredi, le courtier Wedbush, un soutien de longue date d'Apple, a réitéré sa recommandation de "surperformance " (achat) sur le titre avec un objectif de cours de 185$, et a estimé que la capitalisation boursière du géant américain des smartphones atteindrait 3.000 milliards de dollars dans 6 à 12 mois.

L'analyste Dan Ives estime que la demande d'iPhones reste solide à l'approche du lancement de la 13e version du smartphone, qu'il attend pour la 3e semaine de septembre. Ives a ajouté qu'il restait "très haussier" sur les technologiques, et qu'Apple était selon lui la meilleure valeur dans ce groupe.