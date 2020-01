Apple attaqué par Trump

Apple attaqué par Trump









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Donald Trump a taclé hier le géant californien de Cupertino Apple, réclamant son aide pour enquêter sur certains criminels. "Nous aidons Apple tout le temps sur le COMMERCE et de nombreux autres problèmes, et pourtant ils refusent de déverrouiller les téléphones utilisés par des tueurs, des dealers et d'autres éléments criminels violents. Ils vont devoir faire le nécessaire et aider notre grand Pays, MAINTENANT !", a lancé le président américain sur le réseau social média Twitter.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN. >— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Le FBI avait demandé récemment à Apple de pouvoir accéder aux données des deux iPhone du tireur de la base militaire de Pensacola, Floride. L'aviateur saoudien avait fait trois victimes le mois dernier avant d'être abattu. Bill Barr, ministre américain de la Justice, avait évoqué un acte terroriste motivé par l'idéologie djihadiste et exigé - sans succès - que le groupe de Tim Cook débloque donc les smartphones du tueur. Selon le New York Times, Apple avait seulement fourni aux autorités américaines des données stockées sur le cloud. Le gouvernement américain souhaitait quant à lui déterminer si le tireur avait pu collaborer avec d'autres personnes.