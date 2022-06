Apple améliorerait les conditions de travail en magasin

(Boursier.com) — Apple va améliorer les conditions de travail dans les magasins de détail face aux efforts de syndicalisation, rapporte Bloomberg. Citant des employés connaissant les plans, l'article précise que le groupe californien à la pomme a déclaré au personnel de certains magasins que des changements visant à assouplir les horaires de travail entreraient en vigueur dans les mois à venir, certains des changements devant être mis en place dans les prochaines semaines, et d'autres plus tard dans l'année. Les changements à apporter comprendraient un minimum de 12 heures entre les phases de travail, en hausse par rapport au minimum actuel de 10 heures, un maximum de trois jours par semaine de travail après 20 heures - sauf si les employés choisissent de travailler tard -, un maximum de cinq jours consécutifs de travail contre six jours actuellement - bien qu'il puisse y avoir des exemptions lors des lancements de nouveaux produits et des vacances -, et un jour de congé de fin de semaine dédié pour chaque période de six mois pour les employés à temps plein.