Apple, Amazon et Google ajustent leurs plans au Vietnam

(Boursier.com) — Apple , Alphabet et Amazon ajusteraient leurs plans au Vietnam du fait de la pandémie, explique le Nikkei. Citant des personnes familières de la question, le quotidien économique explique ainsi que Google a modifié ses plans et fabriquera ses Pixel 6 à Shenzhen. Apple, quant à lui, produira en masse ses AirPod en Chine plutôt qu'au Vietnam, même si le groupe de Cupertino entend toujours transférer 20% de la production au Vietnam ultérieurement. Une source ajoute qu'Apple a suspendu ses plans de transfert de production de certains MacBook et iPad au Vietnam à cause de l'épidémie. Enfin, des personnes ayant connaissance du sujet ont indiqué au Nikkei que la production de sonnettes intelligentes, caméras de sécurité et haut-parleurs intelligents d'Amazon avait été reportée depuis mai.