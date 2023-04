Apple à la conquête de l'Inde

(Boursier.com) — Apple va ouvrir ses premiers Apple Stores en Inde, alors que le groupe cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Bloomberg indique que Tim Cook, le directeur général du groupe à la pomme, a prévu un voyage pour l'ouverture des premiers magasins indiens du géant californien. Le magasin en ligne indien d'Apple avait été ouvert quant à lui en 2020. Le groupe de Cupertino a annoncé qu'il ouvrirait un magasin à Mumbai le 18 avril et un autre à New Delhi le 20 avril. Cook présidera probablement à l'ouverture des points de vente, ont déclaré à Bloomberg des personnes proches du dossier. Le voyage intervient sept ans après la première visite locale du DG en 2016. Apple parie par ailleurs sur l'Inde pour diversifier ses opérations d'assemblage au-delà de la Chine. Cook devrait donc inaugurer le premier magasin Apple en Inde dans un centre commercial haut de gamme du complexe Bandra Kurla de Mumbai. Quelques jours plus tard, il ouvrira les portes du magasin de New Delhi, dans un centre commercial haut de gamme du quartier de Saket.