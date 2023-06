Apple à l'assaut de nouveaux records !

(Boursier.com) — Apple reste en vue à Wall Street, à l'approche de ses sommets, alors que Citigroup a initié la couverture du dossier à l'achat. L'action Apple progresse dans les échanges en avant-Bourse, lui faisant brièvement atteindre 3.000 milliards de dollars de capitalisation. Le titre avait pourtant mollement réagi le 5 juin dernier à l'issue de la keynote de la conférence de développeurs WWDC 2023, qui comprenait la présentation tant attendue du casque de réalité mixte Vision Pro... Les spécialistes ont pointé du doigt le prix élevé du casque, à 3.499$, face aux produits rivaux beaucoup moins chers de Meta. Le fait qu'Apple ne prononce pas les mots magiques d'intelligence artificielle durant la keynote avait aussi bouleversé certains fans...

Mais, depuis, Apple s'est largement repris en bourse, soutenu par l'attrait retrouvé des investisseurs pour les 'mégacaps' technologiques. Apple surperforme toujours les marchés depuis le début de l'année, avec un gain de plus de 45%. Le dossier est perçu comme défensif, malgré des multiples de valorisation plutôt généreux d'un point de vue historique, avec un PER de l'ordre de 32 et un ratio capitalisation sur chiffre d'affaires de 8. Notons que le dossier représente désormais près de 8% de l'indice S&P 500...