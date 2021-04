Apple : 430 milliards de dollars d'investissements américains d'ici 2026

(Boursier.com) — Apple mise massivement sur les Etats-Unis. La firme californienne vient d'annoncer un investissement massif direct et indirect de plus de 430 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années qui permettra la création de 20.000 nouveaux emplois à travers le pays. De la 5G, à la R&D en passant par les centres de données et la production de contenus pour Apple TV+, Apple investit dans de très nombreux domaines.

"En ce moment de reprise et de reconstruction, Apple double son engagement envers l'innovation et la fabrication américaines avec un investissement générationnel qui touche les communautés dans les 50 États", a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple. "Nous créons des emplois dans des domaines de pointe - de la 5G à l'ingénierie du silicium en passant par l'intelligence artificielle - nous investissons dans la prochaine génération de nouvelles entreprises innovantes et, dans tout notre travail, nous construisons un avenir plus vert et plus équitable".

Aujourd'hui, Apple explique soutenir plus de 2,7 millions d'emplois à travers le pays par le biais d'emplois directs, de dépenses auprès de fournisseurs et de fabricants américains, et d'emplois de développeurs dans l'économie florissante des applications iOS. Apple est par ailleurs le plus gros contribuable américain alors que le groupe a payé près de 45 milliards de dollars d'impôts sur les sociétés au cours des cinq dernières années.