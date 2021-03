Apple (-4,1%) : le titre approche d'un marché baissier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le titre d'Apple a terminé en baisse de 4,17% lundi à Wall Street, retombant à 116,36$, au plus bas depuis la fin novembre 2020, il y a plus de trois mois. Le cours de Bourse de la firme à la pomme a désormais perdu 18,7% par rapport à son record du 26 janvier 2020, à 143,16$, et frôle la zone des -20% qui marquerait l'entrée de la valeur dans un marché baissier ("bear market").

Le cours se trouve désormais tout près de sa moyenne mobile à 200 jours, un niveau très surveillé par les analyste techniques, et qui se situait lundi soir à 114,10$. Une chute sous ce seuil serait un signal baissier.

Malgré sa récente correction, le fabricant de l'iPhone et de l'Apple Watch, valeur symbole du succès des "Gafa", reste la plus importante capitalisation boursière à Wall Street, et continue d'afficher une progression de près de 75% depuis un an. Comme l'ensemble du secteur de la "tech", qui a largement surperformé le marché depuis un an, à la faveur de la crise du coronavirus, Apple subit des prises de bénéfices appuyées, et souffre de la récente hausse des taux d'intérêts.

Les valeurs de croissance, qui sont valorisées via la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF), deviennent mathématiquement plus chères aux yeux des investisseurs en période de hausse des taux.