Apple (-2%) : la pénurie de puces pèse sur les comptes

(Boursier.com) — Apple a publié des comptes en demi-teinte pour son 4e trimestre fiscal, jeudi soir après la clôture de Wall Street. Les ventes d'iPhones et d'objets connectés ont déçu, en raison de problèmes d'approvisionnement, ce qui fait chuter le titre de quelque 2,1% ce vendredi en séance, à 149,37$.

Le bénéfice net du 4e trimestre fiscal (achevé fin septembre) s'est envolé de 62% pour atteindre 20,6 milliards de dollars (1,24$ par action) contre 12,7 Mds$ (0,73$ par action) un an plus tôt, ce qui correspond aux attentes des analystes du consensus FactSet (1,24$ par action).

Les ventes de la firme à la pomme ont grimpé de 29% pour atteindre 83,4 Mds$ contre 64,7 Mds$ un an plus tôt, mais les analystes tablaient sur des facturations plus élevées, de 85,1 Mds$. C'est la première fois qu'Apple manque le consensus depuis le trimestre octobre-décembre de 2018, où les ventes en Chine avaient déçu.

L'entreprise estime avoir perdu environ 6 Mds$ de revenus sur la période du fait de "contraintes d'approvisionnement plus importantes que prévu", a déclaré le directeur général, Tim Cook, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats.

Déception sur les ventes d'iPhones et de "wearables"

Les ventes d'iPhones ont totalisé 38,9 Mds$ contre 26,4 Mds$ un an plus tôt, mais inférieures au consensus qui s'attendait en moyenne à 41,2 Mds$. Le nouvel iPhone 13 a été mis sur le marché dans la dernière semaine du trimestre.

Les revenus de la branche "wearables" (dont l'Apple Watch) et accessoires (dont les airpods) ont totalisé 8,8 Mds$ contre 7,9 Mds$ un an plus tôt, mais ont manqué le consensus FactSet qui était logé à 9,4 Mds$.

Les Mac, iPad et services font mieux que prévu

Les ventes de Mac et les iPad n'ont en revanche pas déçu, ces produits restant les grands gagnants de la pandémie de Covid-19 et du recours massif au télétravail. Les ventes d'ordinateurs Mac ont ainsi atteint 9,2 Mds$ contre 9 Mds$ en 2020, alors que le consensus tablait sur 9,1 Mds$. Les revenus d'iPad ont augmenté à 8,3 Mds$ (contre 6,8 Mds$ en 2020), dépassant les attentes (7,2 Mds$).

La branche services (dont Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade) a elle aussi fait mieux que prévu, engrangeant 18,3 Mds$ pendant le trimestre, contre 14,5 Mds$ en 2020, et 17,7 Mds$ attendus.