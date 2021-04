Apple : 1er trimestre éblouissant, mais la pénurie de puces inquiète

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un bond initial de près de 3% jeudi à Wall Street, l'action Apple a réduit ses gains à 0,2% à 133,86$ en séance. Malgré la publication la veille de résultats et de ventes supérieures au consensus pour son deuxième trimestre fiscal, les investisseurs s'interrogent sur l'impact négatif de la pénurie mondiale de composants électroniques sur les comptes de la firme à la pomme dans les trimestres à venir.

Lors de la conférence téléphonique suivant la publication des comptes, le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a ainsi averti mercredi soir que les contraintes d'approvisionnement limitaient les ventes des tablettes iPad et des ordinateurs Mac, deux produits qui ont particulièrement bien fonctionné pendant les confinements à travers le monde depuis plus d'un an. Ce phénomène devrait amputer les revenus du troisième trimestre de 3 à 4 milliards de dollars, a-t-il précisé...

"Ces pénuries affectent principalement iPad et Mac. Nous nous attendons à ce que l'offre soit limitée, pas la demande", a de son côté expliqué le directeur général Tim Cook.

Les brokers saluent un "trimestre presque parfait"

Les inquiétudes sur les pénuries de puces n'ont pas empêché de nombreux analystes financiers de relever leurs objectifs de cours sur la firme à la pomme. Wedbush est ainsi passé à 185$ contre 175$ citant les ventes "impressionnantes" d'iPhones (+65% sur un an), Raymond James vise aussi 185$ contre 160$, et Jefferies a relevé son objectif à 175$ contre 160$. Morgan Stanley vise 161$ contre 158$, JP Morgan est passé à 165$ contre 150$, Canaccord vise aussi 165$ contre 155$ et Credit Suisse envisage 150$ contre 140$ auparavant. Enfin, Citi a fixé un objectif de cours à 170$, en citant "un trimestre presque parfait".

Pour son 2e trimestre fiscal achevé fin mars, le géant californien des smartphones a annoncé mercredi soir avoir réalisé un bénéfice net plus que doublé sur un an, à 23,6 milliards de dollars (1,4$ par action) contre 11,2 Mds$ (0,64$ par action) au cours du même trimestre de 2020. Les analystes s'attendaient à un bpa de 0,99$, selon le consensus compilé par le cabinet FactSet.

Hausse des ventes de l'ensemble des divisions d'Apple

Quant aux ventes, elles ont bondi de 53% pour atteindre 89,6 Mds$ contre 58,3 Mds$ un an plus tôt, et alors que les analystes tablaient en moyenne sur "seulement" 77,1 Mds$. Il s'agit là d'un record de chiffre d'affaires pour le groupe sur un 2e trimestre fiscal.

Les ventes ont dépassé les attentes dans tous les segments d'activité, à commencer par l'iPhone, qui a généré des ventes de 47,9 Mds$ (soit 53% du total des ventes), contre 29 Mds$ en 2020, une hausse de 65% ! Le consensus projetait 41,4 Mds$. Ce trimestre a été le premier ayant profité à plein du lancement du dernier iPhone 12.

La division services, dont Apple TV+, le service de vidéo en streaming lancé en 2020, a rapporté 16,9 Mds$ (soit 19% du chiffre d'affaires total) contre 13,3 Mds un an plus tôt (+27%), et 15,5 Mds$ attendus par Wall Street.

Les ventes d'iPad et d'ordinateurs Mac ont continué à profiter de la vague de télétravail liée à la crise du Covid-19, qui a enclenché une mutation sans doute durable des habitudes de travail. Les iPads ont rapporté 7,8 Mds$ contre 4,4 Mds un an plus tôt (5,6 Mds$ de consensus), tandis que les Macs ont généré 9,1 Mds$ contre 5,4 Mds$ en 2020 et 6,8 Mds$ attendus par le consensus.

Enfin, la division produits portatifs ("wearables") et accessoires, dont l'Apple Watch et les AirPods, a dégagé un chiffre d'affaires de 7,8 Mds$ contre 6,3 Mds$ en 2020 et 7,4 Mds$ de consensus.