Apple : +100 milliards de dollars de capitalisation ?

Apple : +100 milliards de dollars de capitalisation ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple, le colosse californien de Cupertino, prenait 6,4% après la clôture hier à Wall Street. Le groupe à la pomme a dépassé en effet les attentes pour le trimestre clos. A l'échelle du groupe, cette progression boursière estimée équivaut à une augmentation de... plus de 100 milliards de dollars de la capitalisation boursière, qui avoisinerait les 1.800 milliards de dollars.

Apple a par ailleurs effectué une annonce surprise en marge de sa publication trimestrielle, faisant état d'un 'split' par quatre de son action qui interviendra à l'ouverture des cotations le 31 août prochain. Il s'agit du premier 'split' de la pomme depuis 2014. Le groupe précise que l'opération permettra de rendre le titre accessible à une plus large base d'investisseurs.

Pour le troisième trimestre fiscal, le Californien a réalisé des revenus de 59,7 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,58$, contre un consensus de 52,2 milliards de dollars de recettes et 2,04$ de bpa. Ainsi, les revenus se sont appréciés de 11% en glissement annuel, alors que le bpa dilué a grimpé de 18%. Les ventes internationales ont représenté 60% du total sur le trimestre.

Les revenus de services, comprenant iCloud ou Apple Music, ont progressé de 15% à 13,2 Mds$. Les ventes de 'wearables' (Apple Watch) se sont envolées encore de 17% à 6,45 Mds$. Les revenus provenant des iPad et des Mac ont totalisé respectivement 6,6 Mds$ et 7,1 Mds$, dépassant les attentes.

Tim Cook explique qu'après les perturbations du mois d'avril, les ventes se sont reprises en mai et juin, avec notamment un 'fort' lancement de l'iPhone SE à 399$ en avril. Les revenus provenant des iPhone ont d'ailleurs battu largement le consensus (de 4 Mds$ environ). Cook souligne ainsi ce trimestre 'record', tiré par les produits et les services, et une expansion sur chacun des segments géographiques.

Apple n'a pas fourni en revanche d'estimations pour le quatrième trimestre fiscal 2020, période entamée, dans un contexte il est vrai toujours aussi incertain.

Apple a déclaré un dividende cash de 0,82$ par titre ordinaire, payable le 13 août aux actionnaires enregistrés le 10 août 2020.