(Boursier.com) — Appian annonce la mise à disposition immédiate de la dernière version de la plateforme Appian AI Process Platform, intégrant Appian AI Copilot, un assistant d'IA avancé qui augmente la productivité des développeurs. AI Copilot apporte une dimension pratique pour optimiser le développement grâce à la création d'interfaces d'IA générative et à d'autres fonctionnalités à venir. AI Copilot et les autres améliorations de cette version tirent parti de l'architecture d'IA adaptée à l'entreprise et de la stratégie d'IA privée d'Appian pour fournir plus rapidement de puissantes solutions d'automatisation des processus de bout en bout.

Dans sa version initiale, AI Copilot utilise l'IA générative pour convertir rapidement des documents PDF et d'autres formulaires structurés en interfaces numériques intuitives qui favorisent l'expérience des utilisateurs. AI Copilot prend en charge le travail fastidieux de numérisation des documents PDF en applications commerciales interactives, permettant ainsi aux développeurs d'utiliser des outils de conception low-code afin d'affiner et de perfectionner les applications. D'autres fonctionnalités prévues par AI Copilot permettront d'étendre ses capacités d'IA générative, créant ainsi des flux de travail utilisant le langage naturel et interrogeant l'architecture de la Data Fabric d'Appian pour des analyses en libre-service avec des rapports instantanés.

"AI Copilot augmentera et accélérera les capacités de développement d'applications de bout en bout de la plateforme Appian", a déclaré Chandra Surbhat, Experience Practice Head & VP for Enterprise Futuring chez Wipro. "L'utilisation de l'IA générative simplifiera le développement de logiciels sur une plateforme low-code. De plus, les clients utiliseront la stratégie d'IA privée d'Appian, qui répond à leurs principales préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Nous sommes impatients d'exploiter Appian AI Copilot et de dégager une plus grande valeur commerciale pour nos clients."