Aperam va racheter ELG, un leader dans le recyclage

(Boursier.com) — Aperam va s'offrir ELG, un leader mondial dans la collecte, le commerce, le traitement et le recyclage de ferraille d'aciers inoxydables et d'alliages à haute performance, pour une valeur d'entreprise de 357 millions d'euros. Avec 1,3 million de tonnes de matériaux traités par an, ELG génère un EBITDA ajusté de 55 ME à travers le cycle. L'acquisition reste sujette aux approbations réglementaires usuelles. Elle devrait pouvoir être finalisée au cours du second semestre 2021.

L'acquisition d'ELG placera Aperam au coeur de l'économie circulaire et permettra de capter de la valeur dans l'industrie mondiale du recyclage. Investir durablement dans le recyclage améliorera la position de leader d'Aperam en matière d'empreinte environnementale et servira ses objectifs de réduction de CO2. Cette transaction permettra à Aperam d'améliorer son mix matières premières ainsi que de se développer dans la fourniture de matières premières.

Des synergies minimales totales de 24 ME sont attendues en l'espace de trois ans. Combinées à la phase 4 du Leadership Journey, cette transaction permettra à Aperam d'atteindre un niveau d'excellence supplémentaire en matière de compétitivité. La transaction devrait être créatrice de valeur dès la première année et sera exécutée conformément à la politique financière d'Aperam.