Aperam : un trimestre normal jusqu'aux impacts COVID

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 a augmenté de 5% à 1 049 millions d'euros contre 1 000 millions d'euros au 4ème trimestre 2019. Les expéditions d'acier au 1er trimestre 2020 ont augmenté à 438 milliers de tonnes contre 402 milliers de tonnes au 4ème trimestre 2019.

L'EBITDA a baissé au cours du trimestre pour atteindre 70 millions d'euros contre 102 millions d'euros au 4ème trimestre 2019 (y compris des gains exceptionnels de 17 millions d'euros pour les crédits d'impôt PIS/Cofins liés à des périodes antérieures comptabilisés au Brésil). L'Europe a bénéficié de volumes en hausse dûs à l'effet saisonnier, tandis que le Brésil a baissé suite également à des facteurs saisonniers. Les prix sont restés sous pression. Les prix des matières premières plus bas ont entraînés d'importants effets négatifs de valorisation de stocks. De plus, les coûts liés au COVID-19 ont affecté l'EBITDA en raison de fermetures temporaires d'usines et de perturbations des transports à partir de la mi-mars.

La charge d'amortissement et de dépréciation s'est élevée à -36 millions d'euros au 1er trimestre 2020. Aperam a enregistré un bénéfice opérationnel de 34 millions d'euros au 1er trimestre 2020, à comparer à un bénéfice opérationnel de 59 millions d'euros au 4ème trimestre 2019.

La Société a enregistré un bénéfice net de 29 millions d'euros au 1er trimestre 2020, au même niveau que l'an passé.

Pour ce qui est des perspectives, il est prévu que l'EBITDA ajusté au 2ème trimestre diminue par rapport au 1er trimestre à cause d'une baisse attendue des volumes pouvant aller jusqu'à 25%. Le flux de trésorerie disponible est attendu positif au 2ème trimestre 2020. Il est prévu que la dette nette augmente légèrement.