Aperam : tout est sous contrôle ?

(Boursier.com) — Aperam se stabilise sur les 28,50 euros ce vendredi, alors que le groupe a vu son chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 diminuer de 9,3% à 1 702 millions d'euros contre 1 876 millions d'euros au 1er trimestre 2023. Les expéditions ont diminué de 591 milliers de tonnes au 1er trimestre 2023 à 550 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2023, en raison d'une demande extrêmement faible en Europe.

L'EBITDA a diminué durant le trimestre à 103 millions d'euros contre 127 millions d'euros au 1er trimestre 2023 principalement en raison d'un resserrement des prix et des coûts, d'importantes charges d'évaluation des stocks et d'une baisse des volumes. La charge d'amortissements et de dépréciations s'est élevée à -49 millions d'euros au 2ème trimestre 2023. Aperam a enregistré un bénéfice opérationnel de 54 millions d'euros au 2ème trimestre 2023, à comparer à un bénéfice opérationnel de 81 millions d'euros au 1er trimestre 2023.

La société a enregistré un bénéfice net de 43 millions d'euros au 2ème trimestre 2023, comparé à un bénéfice net de 132 millions d'euros au 1er trimestre 2023.

Pour ce qui est des perspectives, il est prévu que l'EBITDA au 3ème trimestre 2023 diminue par rapport au 2ème trimestre 2023. Il est aussi prévu que la dette financière nette au 3ème trimestre 2023 augmente... Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté la mire de 48 à 47 euros en restant à l'achat sur le dossier.