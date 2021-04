Aperam : tir groupé

Aperam : tir groupé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aperam est stable à 43,85 euros ce lundi, alors qu'Exane BNP Paribas est repassé à 'surperformer' sur le dossier en visant un cours de 54 euros. Jefferies avait auparavant ajusté sa cible à 40 euros avec un avis à 'conserver'. D'autres analystes sont plus ambitieux, à l'image d'Oddo BHF qui avait précédemment revalorisé le dossier à 55 euros avec un avis à 'surperformer'. Bank Degroof était aussi repassé à l'achat en visant un cours de 45 euros. Aperam devrait bénéficier des perspectives d'augmentation des prix en Europe et de la forte demande au Brésil. Le groupe est peu endetté et génère une forte génération de FCF (conversion en cash de 90%).

En cohérence avec sa politique financière, Aperam a annoncé maintenir son dividende de base à 1,75 euros par action et anticipe une légère hausse de son Ebitda ajusté au premier trimestre 2021, par rapport à celui du 4ème trimestre 2020. La dette financière nette devrait rester à un niveau comparable.