Aperam : tente un sursaut, les analystes s'ajustent encore...

(Boursier.com) — Aperam qui a plongé cette semaine à Amsterdam, lourdement sanctionné après un nouvel avertissement sur résultats, remonte de 1% ce vendredi à 27,70 euros. Le spécialiste de l'acier inoxydable a averti que ses livraisons seront finalement stables au troisième trimestre, contre une légère hausse initialement prévue... "Deux événements imprévus sous la forme d'un arrêt plus long que prévu de Genk pour accueillir la construction du nouvel AOD, ainsi que les problèmes opérationnels de l'atelier de fusion de Chatelet ont causé une perte importante des expéditions au cours du trimestre", a précisé le management.

En conséquence, l'EBITDA ajusté est désormais anticipé entre 15 et 20 ME, un montant très éloigné du consensus de 72 ME et, comme le souligne Oddo BHF, le plus faible résultat depuis la création du groupe en 2010. Il s'agit de la troisième déception consécutive sur les comptes, le management ayant déjà été pris en défaut sur sa guidance du T1 et du T2, a souligné l'analyste. Cela pose clairement la question de sa crédibilité même le broker apprécie, par ailleurs, ses efforts pour améliorer le mix d'activité et renforcer la compétitivité en Europe. Il était passé à 'sous-performer' le 29 juin dernier, compte tenu des fondamentaux déprimés de l'Europe et de l'absence de perspective de retournement, une situation que le Brésil était loin de compenser.

Alors qu'au problème d'une demande faible se rajoutent désormais des difficultés opérationnelles, le courtier a maintenu sa recommandation avec un objectif abaissé à 23 euros. L'amélioration possible du cycle en Europe comme au Brésil pourrait permettre d'envisager à terme un rebond mais à court terme c'est l'incertitude qui domine...

La Deutsche Bank a ajusté de son côté le curseur à 45 euros tout en restant à l''achat'. Morgan Stanley de son côté a abaissé son objectif de 32 à 31 euros ('pondération en ligne') et AlphaValue a ajusté le curseur de 36,1 à 35,5 euros en restant à l'achat.