Aperam : sous pression

(Boursier.com) — Aperam retombe de près de 3% à 27,90 euros ce jeudi, alors que la Deutsche Bank a ramené son objectif de cours de 52 à 48 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier... Il est prévu que l'EBITDA au 2ème trimestre 2023 progresse légèrement par rapport au 1er trimestre 2022 et que la dette financière nette au 2ème trimestre 2023 augmente de manière marginale par rapport au 1er trimestre 2023. "Comme prévu, le premier trimestre a été difficile, en particulier pour l'Europe, en raison d'un déstockage continu et d'une fermeture planifiée de six semaines liée à l'investissement" avait commenté la direction qui estimait que les prix mondiaux de l'acier inoxydable devraient maintenir la pression sur les marges.